В округе Ставрополья удвоили выплату при контракте на военную службу

Каждому контрактнику будут выплачивать по 400 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Размер единовременной муниципальной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы увеличили до 400 тыс. рублей в Изобильненском округе Ставрополья. Удвоенная выплата будет перечисляться с 2026 года, сообщил глава округа Роман Коврыга во время прямой линии.

"С 1 января приняли решение, провели внеочередное заседание Думы Изобильненского округа, своим бюджетом каждому контрактнику будем выплачивать по 400 тысяч рублей", - сказал он.

Ранее единовременная муниципальная выплата составляла 200 тыс. рублей. Ее начали выплачивать в Изобильненском округе со второго квартала 2025 года. На выплаты в 2026 году из бюджета округа планируется направить около 100 млн рублей.