Омбудсмен Херсонщины предложит наградить погибших сотрудников больницы Алешек

Все медработники в прифронтовой зоне являются героями, подчеркнул уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

ГЕНИЧЕСК, 26 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев выступит с инициативой о награждении троих сотрудников Алешковской центральной районной больницы, погибших при атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил ТАСС.

24 января губернатор Владимир Сальдо сообщил, что на въезде в Голую Пристань ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской больницы. В машине находилась бригада из трех человек, которая пыталась "прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за техникой". Все члены бригады погибли.

"К сожалению, последние дни киевский режим с особым пристрастием охотится на медиков Херсонской и Запорожской областей. Террористическим ударом по машине скорой помощи Алешковской ЦРБ погибли трое профессионалов, которые оставались преданными своей профессии и долгу до последнего. Сейчас работаем над вопросом выплат семьям погибших. Уверен, что их героизм должен быть отмечен наградами. Поэтому буду инициировать перед руководством области инициативу о награждении героев", - сказал Георгиев.

Омбудсмен отметил, что все медработники в прифронтовой зоне являются героями, особенно в Алешковской ЦРБ, "которая работает фактически в блокаде, под постоянными обстрелами".

"Террористам, которые думают, что им закон не писан, напомню, что медицинские формирования и санитарно-транспортные средства в любое время пользуются защитой, уважением и не могут быть объектом нападения. Это четко прописано протоколами Женевской конвенции, а ее нарушение есть военное преступление, которое не знает сроков давности", - добавил уполномоченный.