МЧС предупредило о возможном повышении уровня рек в Краснодарском крае

Гражданам рекомендуют исключить прогулки вблизи рек и других водоемов, контролировать действия детей, не допуская их нахождения у воды без присмотра

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Уровень воды в реках на территории Краснодарского края в ближайшее время может превысить неблагоприятные отметки, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

"Экстренное предупреждение <...>. В связи с активным таянием снега в Краснодарском крае существует риск повышения уровня воды в реках", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за оповещениями по местным теле- и радиостанциям. Рекомендуется исключить прогулки вблизи рек и других водоемов, контролировать действия детей, не допуская их нахождения у воды без присмотра. При угрозе подтопления необходимо покинуть незамедлительно опасную зону, отключив в доме электричество и газ. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.