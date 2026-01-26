Мурашко отметил профессионализм белгородских медиков

Министр здравоохранения России выразил благодарности врачам, которые ежедневно оказывают помощь и профессионально выполняют свой долг

БЕЛГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время поездки в Белгородскую область отметил профессионализм и самоотверженность врачей во время оказания необходимой медицинской помощи жителям региона в условиях сложной оперативной обстановки.

"Оказание экстренной помощи [в Белгородской области] сегодня осуществляется безупречно. Это действительно профессионализм, самоотверженность врачей на всех этапах, начиная от [врачей] скорой медицинской помощи, заканчивая [специалистами] стационарного звена. [Выражаю] слова благодарности каждому медику, который ежедневно оказывает помощь, действительно профессионально выполняет свой долг", - сказал Мурашко.

Министр добавил, что система маршрутизации пациентов из Белгородской области в федеральные клиники выстроена на высоком уровне. "Фактически ежедневно вижу работу всех [белгородских] медиков, знаю о каждом пострадавшем [от атак ВСУ], в том числе подключаюсь через Центр медицины катастроф с федеральными учреждениями [для контроля состояния пострадавших], там, где необходимо", - отметил он.