Мурашко: в Белгородской области начнут новые проекты реабилитации участников СВО

По словам министра здравоохранения, реабилитация участников спецоперации всегда находится на особом контроле у федеральных и региональных властей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Александр Щербак/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Минздрав России и власти Белгородской области намерены реализовать новые проекты для реабилитации участников спецоперации на территории региона. Об этом во время поездки в регион сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По всей стране реализуется один из федеральных проектов реабилитации, в рамках которого выделяются средства на поставку оборудования, оплату объемов медицинской помощи и расширение ее объемов для граждан всей страны. Особенный раздел в этой программе выделен для участников спецоперации, поскольку именно они нуждаются в более длительном периоде реабилитации, привлечении большего количества ресурсов [для восстановления], комбинации стационарного и амбулаторного этапов лечения. Мы обсуждаем сегодня с губернатором региона [Вячеславом Гладковым] возможные новые перспективы и возможности. Есть ряд предложений, мы их будем прорабатывать", - рассказал Мурашко.

По его словам, реабилитация участников спецоперации всегда находится на особом контроле у федеральных и региональных властей.