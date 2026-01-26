В Заполярье опровергли данные об отставке Чибиса из-за обрушения ЛЭП

В интернете был опубликован скриншот якобы новости местного информационного агентства, где написано, что глава Мурманской области "отправлен в отставку на фоне энергетического коллапса и дела о хищениях"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МУРМАНСК, 26 января. /ТАСС/. Информация об отставке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в связи с отключениями электричества из-за обрушения опор ЛЭП, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В социальных сетях распространяется поддельный скриншот популярного информационного агентства. Это фейк", - говорится в сообщении.

Ранее власти Заполярья опровергли также фейковую информацию о якобы постановлении правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с губернатором Андреем Чибисом о привлечении резервистов к службе в зоне проведения СВО и приказ об организации подвоза школьников из-за дефицита топлива.