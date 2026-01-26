В Мурманской области дополнительно проверят энергетическую инфраструктуру

По словам губернатора региона Андрея Чибиса, вопрос выделения дополнительного финансирования на модернизацию энергосистемы обсуждается с Минэнерго России уже не в первый раз

МУРМАНСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области совместно с федеральными надзорными органами дополнительно проверят инфраструктуру электросетевого хозяйства. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в эфире телеканала РБК.

"Инфраструктура требует обновления, дополнительных инвестиций не только в Мурманской области, но и в других регионах страны. Вместе с федеральными надзорными ведомствами эта проверка (энергетической инфраструктуры - прим. ТАСС) будет дополнительно проведена", - сказал губернатор.

Не первый раз обсуждается с Минэнерго России выделение дополнительного финансирования на модернизацию энергетической инфраструктуры, отметил глава региона.

"Надеюсь, что мы найдем решение, и федеральное министерство поможет "Россетям" с учетом важности нашего региона. Много инфраструктуры давно построено, а климат очень агрессивный, и важно, чтобы были инвестиции у "Россетей" на модернизацию ЛЭП. Это действительно необходимо", - сказал губернатор.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. По расчетам региональных властей, полное восстановление электроснабжения может занять до недели. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.