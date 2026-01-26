Ленобласть досрочно решит задачу по 100-процентной переработке отходов

По словам губернатора Александра Дрозденко, также с 1 января закрыт полигон "Новый Свет", на который поступало много жалоб от населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Ленинградская область досрочно выполнит задачу по организации переработки 100% отходов. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, этого показателя регион достигнет уже к 2027 году вместо 2030 года.

"До конца 2027 года 100% ленинградских отходов будут перерабатываться, и 50% всего будет захоронение наших отходов, то есть мы досрочно выполним программу - не к 2030 году, а к концу 2027 года. Работаем вместе с Петербургом. Понимаем сложность задачи, потому что город образует достаточно большое количество твердых коммунальных отходов, но как одна агломерация мы определяем вместе площадки, мы вместе площадки финансируем, у нас уже 2 площадки введены - "Кингисепп" и "Островский", начинается сейчас строительство КПО "Рахья" и проектирование еще двух заводов, и тогда мы полностью проблему закрываем", - сказал Дрозденко.

Он также сообщил, что с 1 января закрыт полигон "Новый Свет", на который поступало много жалоб от населения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочей встрече с президентом подтвердил, что проблема переработки отходов решается совместно с Ленинградской областью. "Мы уже ввели первый мусороперерабатывающий завод в Волхонке, в ближайшее время запускаем "Островский" в Ленобласти, и "Новоселки" в 2027 году. Всего 5 заводов будет построено, работаем совместно с Ленинградской областью", - отметил Беглов.

По его словам, "есть сложности, но самое главное, что заводы запускаются". Он также подтвердил, что за 6 лет количество свалок в городе сократилось в 10 раз.