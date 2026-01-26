Оценку действиям "Россетей" в ходе ЧП с обрушением опор ЛЭП дадут следователи

По словам губернатора Андрея Чибиса, сетевая инфраструктура требует обновления и дополнительных инвестиций не только в Мурманской области, но и в других регионах страны

МУРМАНСК, 26 января. /ТАСС/. Оценку действиям регионального филиала "Россети Северо-Запад" в ходе аварии с обрушением опор ЛЭП в Мурманской области, которая оставила без электричества часть Мурманска и Североморск, дадут следователи. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил губернатор Андрей Чибис.

Ранее в СУ СК России по Мурманской области сообщали о том, что срок службы обрушившихся опор ЛЭП превышает 40 лет. После истечения этого срока необходимо каждые 5 лет подвергать опоры техническому освидетельствованию. Сроки и качество проведенных освидетельствований следователи сейчас проверяют. Две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года.

"Конкретные причины, насколько правомерно эти опоры не были заменены ранее, оценку действиям сетевиков даст следствие. Вместе с федеральными надзорными ведомствами эта проверка будет дополнительно проведена", - сказал Чибис.

Он добавил, что сетевая инфраструктура требует обновления и дополнительных инвестиций не только в Мурманской области, но и в других регионах страны.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. По расчетам региональных властей, полное восстановление электроснабжения может занять до недели. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.