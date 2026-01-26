В Заполярье не будут брать платежи за свет на время отключений электричества

По словам губернатора региона Андрея Чибиса, своевременные действия всех оперативных служб позволили избежать "разморозки" более 1 200 домов

МУРМАНСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области не будут взимать платежи за свет на период отключений электричества в Мурманске и Североморске из-за обрушения опор ЛЭП. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в эфире телеканала РБК.

"Это аварийная ситуация. Никакие платежи не будут браться, когда отсутствовало электричество", - сказал Чибис.

Он добавил, что своевременные действия всех оперативных служб позволили избежать "разморозки" более 1 200 домов. Сейчас 80% домов запитаны электричеством. Все дома и социальные объекты Мурманска и Североморска обеспечены теплой и водой.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. По расчетам региональных властей, полное восстановление электроснабжения может занять до недели. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.