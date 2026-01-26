Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для контрактников Ленобласти

В области при заключении контракта с Минобороны предоставляется земельный сертификат, который также можно получить в виде финансовой компенсации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили земельные сертификаты, которые выдаются контрактникам в Ленинградской области.

Путин 26 января работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона рассказал, что в области при заключении контракта с Минобороны предоставляется земельный сертификат, который также можно получить в виде финансовой компенсации.

"Ну тем более, в Ленинградской области", - указал Путин.

"Непросто у нас с землей, сложно, не скрою, сейчас решают проблему, но это очень важно", - добавил, в свою очередь, Дрозденко.