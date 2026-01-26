В Ульяновске около 100 детей с инвалидностью посетили паралимпийский урок

В их числе воспитанники спортивно-адаптивной школы, специализированных интернатов и коррекционных учреждений Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 26 января. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России, заслуженный тренер России Павел Рожков провел паралимпийский урок в Ульяновском государственном университете. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона, в мероприятии приняли участие порядка 100 детей с ограниченными возможностями здоровья.

"В мероприятии приняли участие около 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. В их числе воспитанники спортивно-адаптивной школы, специализированных интернатов и коррекционных учреждений Ульяновской области", - сказала собеседница агентства.

Во время теоретической части урока участники узнали об истории развития паралимпийского движения, о знаковых победах российских атлетов и об особенностях паралимпийских видов спорта. В конце лекции слушатели вместе со спортсменами выполнили несколько упражнений. В практической части занятия прошли мастер-классы и соревнования в формате эстафет по армрестлингу, бадминтону, баскетболу на колясках, легкой атлетике, настольному теннису и пауэрлифтингу. Дети занимались под руководством опытных спортсменов-паралимпийцев и ведущих тренеров.

"С первых дней создания Паралимпийского комитета России и предыдущее руководство, и настоящее ставит задачу - не главное завоевывать золотые медали на Паралимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы, а [главное], чтобы те тысячи мальчишек и девчонок с инвалидностью, которые сегодня сидят дома, понимали, что их ждут на спортивных объектах, их ждут тренеры, спортивные базы, и они могут быть такими же успешными и востребованными, как наши сегодняшние великие паралимпийцы. Это, наверное, главное - чтобы все занимались спортом", - сообщил журналистам Рожков после окончания урока.

Дети смогли познакомиться с чемпионом Паралимпийских игр по футболу Иваном Потехиным, двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр по легкой атлетике Никитой Котуковым, бронзовым призером Паралимпийских игр по легкой атлетике Анастасией Соловьевой. В паралимпийском уроке также приняли участие бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы по дзюдо спорта слепых Ольга Забродская и мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Антон Феоктистов.

Организаторами проекта выступили Паралимпийский комитет России при поддержке компании IEK GROUP. Паралимпийский комитет России регулярно проводит спортивно-образовательные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в ходе реализации проектов "Будущие чемпионы" и "Паралимпийский урок".