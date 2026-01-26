Взнос России в программу ЮНЕСКО направили на развитие СМИ в Африке

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Добровольный взнос России в Международную программу развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО в 2025 году предназначен для развития СМИ в Африке. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при организации Ринат Аляутдинов.

"Этот взнос в размере $250 тыс. был внесен через постпредство в соответствии с распоряжением правительства РФ. Процедуры МПРК предусматривают длительный процесс согласования, но сегодня я рад сообщить, что российские средства направляются на реализацию проектов в Мали, Малави, Гане, Кении, Сенегале, а также в Непале, которые подали соответствующие заявки в ЮНЕСКО", - сказал он.

Проекты, на которые выделяются средства, призваны обеспечить совершенствование профессиональных компетенций журналистов, противодействие насилию в интернете и развитие медийной и информационной грамотности. За счет направленных Россией средств также будет проводиться программа обучения журналистской этике по запросу Непала. Реализовать проекты предусматривается в течение ближайших полутора лет.

Как отметил Аляутдинов, Россия придает большое значение укреплению сотрудничества в сфере информации со странами глобального Юга, а в рамках МПРК "делится передовым опытом, выступает в защиту прав журналистов, требует обеспечения их безопасности и помогает партнерам из дружественных стран в вопросах развития СМИ". "Россия активно развивает сотрудничество с африканскими странами как в силу исторических связей, так и ввиду растущей роли Африки в мировой политике", - добавил постпред.

"Важность расширения российско-африканского гуманитарного сотрудничества, в том числе в рамках ЮНЕСКО, была отражена в совместном заявлении участников второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка (Каир, декабрь 2025 года - прим. ТАСС). Выступаем за упрочение позиций стран Африканского региона, голос которых должен в полной мере учитываться при решении глобальных вопросов повестки дня. Способствуя развитию СМИ, мы повышаем возможности африканцев делиться с миром информацией о развитии своего континента, его знаниях, традициях, культуре, а также получать сведения о передовых достижениях в области образования и науки. Намерены и далее тесно сотрудничать с нашими африканскими друзьями на площадке ЮНЕСКО в областях ее компетенции", - заявил Аляутдинов.

Об МПРК

Международная программа развития коммуникации была учреждена в 1980 году. У ее истоков стояли нобелевские лауреаты - ирландский международный посредник Шон Макбрайд и один из самых читаемых писателей XX века Габриэль Гарсиа Маркес.

Специализированная программа остается ведущим многосторонним форумом в системе ООН для координации помощи прессе. За годы своего существования МПРК направила на поддержку средств массовой информации более $100 млн, проспонсировав около 2 тыс. проектов в 140 странах.