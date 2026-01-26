В ЛНР впервые беззаявительно назначили выплаты двум матерям-героиням

Одна из матерей-героинь уже вышла на пенсию, и с 1 января 2026 года ей установили доплату к пенсии в размере 36,6 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Социальный фонд России впервые назначил беззаявительно ежемесячные выплаты двум матерям-героиням из Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ТАСС в отделении Соцфонда по региону.

"С 2026 года матери-героини получают доплату к пенсии и ежемесячную денежную выплату. В Российской Федерации "Мать-героиня" является высшей степенью отличия для родивших и воспитавших десять и более детей. На территории Луганской Народной Республики этим званием удостоены две женщины, которым отделение Социального фонда России по ЛНР в январе назначило новые меры социальной поддержки" - говорится в сообщении.

По информации регионального отделения Соцфонда ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей СФР устанавливает автоматически с даты присвоения звания "Мать-героиня", но не ранее 1 января 2025 года. Размер ежемесячной выплаты будет ежегодно увеличиваться с 1 февраля в зависимости от индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

В организации отметили, что одна из матерей-героинь уже вышла на пенсию, и с 1 января 2026 года ей установлена доплата к пенсии в размере 36,6 тыс. рублей. Она назначается, если женщина не работает и не является предпринимателем. Эта выплата также будет индексироваться каждый год. В 2026-м это произойдет 1 апреля.

Почетное звание "Мать-героиня" учреждено 8 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР. В России звание восстановлено 15 августа 2022 года указом президента Владимира Путина. Оно является высшей степенью отличия для родивших и воспитавших десять и более детей.