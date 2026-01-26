В Карачаево-Черкесии за год модернизировали девять центров занятости

Обновленные пространства откроются в Черкесске, Карачаевском, Зеленчукском, Хабезском, Малокарачаевском, Адыге-Хабльском, Усть-Джегутинском, Прикубанском и Урупском районах

ЧЕРКЕССК, 26 января. /ТАСС/. Девять центров занятости модернизировали в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году по нацпроекту "Кадры", сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Завершена модернизация девяти центров занятости. <...> Обновленные пространства откроются в Черкесске, Карачаевском, Зеленчукском, Хабезском, Малокарачаевском, Адыге-Хабльском, Усть-Джегутинском, Прикубанском и Урупском районах", - говорится в сообщении.

В 2025 году в программах содействия занятости приняли участие более 13 тыс. жителей республики. Свыше 4 тыс., в том числе ветераны специальной военной операции, получили содействие в трудоустройстве, более 5 тыс. человек прошли профориентацию, свыше 1 тыс. воспользовались психологической поддержкой. "Ветеранам СВО помощь оказывается в первоочередном порядке - от подбора вакансий до сопровождения при выходе на новое место работы", - написал Темрезов.