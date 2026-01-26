Наибольшая интенсивность снегопада в Москве ожидается в период с 03:00 до 09:00 мск

До утра 27 января в столице прогнозируется выпадение 6-10 мм осадков, а общий прирост снежного покрова составит до 13 см

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Наибольшая интенсивность ожидаемого в Москве и Подмосковье сильного снегопада ожидается предстоящей ночью и утром в период с 03:00 до 09:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В период с 03:00 до 09:00 мск [27 января] прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см", - сказал собеседник агентства. По его словам, снегопад начнется в ближайшее время и к полуночи его интенсивность начнет возрастать: в период с полуночи до 03:00 в Москве может выпасть 1,7 мм осадков, а прирост снега составить 2,5 см.

В общей сложности, напомнил собеседник агентства, до утра вторника в городе прогнозируется выпадение 6-10 мм осадков, а общий прирост снежного покрова составит до 13 см. "Местами возможна метель, ветер будет дуть южный со скоростью 6-11 м/с и порывами местами до 14 м/с", - отметили в Гидрометцентре РФ, предупредив также о гололедице и снежных заносах на дорогах.

Аналогичные количество осадков и прирост снега ожидаются в течение дня 27 января.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что прирост снежного покрова в столичном регионе в результате ожидаемого снегопада, который продолжится более двух суток, составит почти полметра.

Синоптики объявили на территории Москвы оранжевый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он действует с полуночи вторника до 12:00 мск четверга. В Московской области с полуночи и до 21:00 мск четверга действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Сильный снегопад, как поясняли в Гидрометцентре РФ, станет следствием влияния теплого атмосферного фронта западного циклона.

Повышенная готовность

Коммунальные службы Москвы в связи со снегопадом работают в режиме повышенной готовности и ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По данным комплекса городского хозяйства мэрии, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости - еще противогололедная обработка. "Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией", - отметили в комплексе.

Через свой официальный комплекс городского хозяйства мэрии также призвал водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в непогоду, а если это невозможно - быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.