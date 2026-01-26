В Петербурге улучшилось транспортное сообщение в южных районах

По словам губернатора Александра Беглова, в городе также наладилось строительство метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Транспортное сообщение южных районов Санкт-Петербурга с нового года существенно улучшилось с вводом новых станций метро и трамвайной линии Купчино - Шушары. О развитии транспортной инфраструктуры рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хочу поделиться радостью. То, что вы поручали уделить особое внимание линии Купчино - Славянка в сторону Пушкина - там большое строительство велось, было сложно возить автобусами. Мы сделали скоростной трамвай Купчино - Шушары - Славянка. Первую очередь мы запустили буквально перед новым годом до Шушар, в следующем году до Славянки. Это пять постов, четыре перехода, несколько развязок - сложный инженерный проект. Люди благодарны", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что в городе наладилось строительство метро. Перед новым годом открылись две станции новой линии метрополитена - "Юго-Западная" и "Путиловская" с переходом на "Кировский завод".

За последние несколько лет в Петербурге открылись семь новых станций метро. "Метро в городе непростое, глубины большие - до 70 метров, но наша компания справляется", - отметил Беглов.

По данным городской администрации, на строительстве метро в Петербурге работают одновременно пять проходческих щитов, готовится к запуску шестой. Прокладываются новые тоннели Невско-Василеостровской, Фрунзенско-Приморской, Красносельско-Калининской линий.