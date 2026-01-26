В Мурманской области завершили установку временных опор ЛЭП после аварии

Энергетики будут пробовать подключение потребителей к электроснабжению

МУРМАНСК, 26 января. /ТАСС/. Энергетики завершили установку временных опор ЛЭП на месте рухнувших ранее. В ближайшее время будут пробовать временное подключение потребителей к электроснабжению, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"На данный момент временные опоры установлены, остается монтаж последнего провода, далее энергетики будут пробовать подключение. По прогнозу "Россетей" работы могут завершить завтра", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.

Замгубернатора Ольга Вовк доложила о проблемах с отоплением в некоторых квартирах по вине управляющих компаний. Осталось подключить только один дом, сообщил глава региона.

В Мурманской области 23 января произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Своевременные действия оперативных служб позволили избежать "разморозки" более 1,2 тыс. многоквартирных домов. 80% домов запитаны электричеством. Все дома и социальные объекты Мурманска и Североморска обеспечены водой и теплом.

По расчетам региональных властей, полное восстановление электроснабжения может занять до недели. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.