Главный музей ДНР откроет зал к годовщине уроженца Донбасса Сергея Прокофьева

Реализация проекта запланирована на 2026 год

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Донецкий республиканский краеведческий музей (ДРКМ) откроет зал в честь композитора, уроженца Донбасса Сергея Прокофьева в 2026 году, сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков в своем Telegram-канале.

"В юбилейный год 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева обсудили творческие проекты с генеральным директором Российского национального музея музыки Михаилом Брызгаловым. В свой визит Михаил Аркадьевич посетил ряд республиканских учреждений культуры. Ключевой темой стало создание зала, посвященного творчеству великого русского композитора Сергея Прокофьева в Донецком республиканском краеведческом музее", - написал Желтяков.

Он добавил, что Брызгалов выразил интерес к сотрудничеству. На опубликованных министром фото видно, что гость посетил ДРКМ, Донецкую филармонию и Донбасс оперу.

В апреле исполнится 135 лет со дня рождения советского композитора Сергея Прокофьева, который родился селе Сонцовка (ныне - село Красное в ДНР). Российские силы освободили село Красное 22 декабря 2024 года. В 1967 году там открыли мемориальный музей композитора, который серьезно разрушен во время боев.