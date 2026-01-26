ГД обсудит обязанность операторов по запросу ФСБ отключать сеть при атаке БПЛА

Депутаты Госдумы также рассмотрят законопроект, который меняет классификацию видов страхования жизни

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроекты об административных штрафах за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры РФ и об освобождении от уголовной ответственности за такие нарушения при содействии в раскрытии преступления, инициативу, которой закрепляется обязанность операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозами безопасности, а также законопроект, который меняет классификацию видов страхования жизни и вводит дополнительное требование - наличие статуса квалифицированного инвестора для отдельных продуктов.

Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении правительственную инициативу, которая вносит изменения в закон "О связи". Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг связи, если отключение сети будет связано с соответствующим запросом органов ФСБ. Законопроектом также предлагается обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ для защиты граждан в случае угрозы безопасности.

В первом чтении будет рассмотрен законопроект о введении административной ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей о нарушении правил эксплуатации объектов КИИ. За такое нарушение, если оно не содержит признаков преступления, предлагается установить штрафы для граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тыс. рублей.

Также в первом чтении рассмотрят проект об освобождении от уголовной ответственности за преступления в этой сфере, если совершивший их активно способствовал расследованию.

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена за неправомерный доступ к охраняемой информации в критической информационной инфраструктуре, а также за нарушение правил эксплуатации, обработки или хранения информации, если они нанесли вред КИИ. Законопроектом предлагается уточнить состав преступлений, установив, что уголовная ответственность может наступить, если неправомерный доступ к охраняемой информации или нарушение правил эксплуатации средств хранения повлекли уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации в КИИ.

"В условиях, когда наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и угрозами извне, важно дополнительно защитить системы критической информационной инфраструктуры. Сбой в работе информационных систем, автоматизированных систем управления и всех цифровых компонентов может повлиять на жизненно важные отрасли, стабильность экономики и безопасность государства, его граждан. Предлагаемые нормы повысят эффективность профилактических мероприятий на таких объектах, усилят безопасность их функционирования, а также дифференцируют ответственность в зависимости от тяжести последствий нарушения", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новые виды страхования

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, который меняет классификацию видов страхования жизни и вводит дополнительное требование - наличие статуса квалифицированного инвестора для отдельных продуктов. Инициаторами документа выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект предусматривает запуск нового вида страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода. "Оно будет подразделяться на два вида: с объявленной доходностью, когда выплаты будут зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам, и с расчетной доходностью: в этом случае доход будет зависеть от прибыльности конкретных активов и иных указанных рыночных факторов, но не от деятельности страховщика", - уточнил Аксаков в своем телеграм-канале. По его словам, страхование жизни с расчетной доходностью предназначено для граждан с крупными накоплениями. Заключать такие договоры смогут только квалифицированные инвесторы - при наличии имущественного ценза или сертификата, подтверждающего знания. При этом потребуется единовременная уплата страховой премии от 6 млн рублей. Страхование с расчетной доходностью станет отдельным, самостоятельным дополнением к уже действующему долевому страхованию жизни.