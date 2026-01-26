Россияне могут посещать Мьянму без виз

Соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан было подписано 28 октября 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россияне с 27 января могут посещать Мьянму без виз. Вступило в силу соглашение между российским и мьянманским правительствами о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

Документ был подписан 28 октября 2025 года главами МИД РФ и Республики Союз Мьянма Сергеем Лавровым и Тан Све на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Как сообщали авиаперевозчики, сразу после достижения соглашения спрос на единственный прямой рейс по маршруту Новосибирск - Мандалай - Янгон вырос на 25-30%. В ноябре 2025 года представитель компании Myanmar Airways International (MAI) рассказал ТАСС о возможности организации прямых полетов из Москвы в зимнем сезоне 2026-2027 годов. В MAI уточнили, что это будет зависеть от спроса на направление и от готовности инфраструктуры Мьянмы для увеличения турпотока.

Согласно официальной статистике, в 2024 году Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. Страна с 1 июля 2022 года в одностороннем порядке предоставила безвизовый режим российским гражданам, туристам и предпринимателям, а также с 1 июля 2023 года ввела специальную туристическую визу, которая позволяет владельцам российских паспортов находиться там до шести месяцев.