Эксперт Саутенко рассказал об опасности и травмах при катании на тюбингах

Происшествия случаются из-за плохой управляемости и высокой скорости, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Катание на тюбингах представляет особую опасность из-за плохой управляемости и высокой скорости. Среди наиболее частых травм выделяют ушибы, растяжения и переломы, случаются серьезные травмы головы и шеи, сообщил ТАСС заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России Александр Саутенко.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что мальчик в Красногорске погиб при катании на тюбинге в результате ДТП. Ребенок не смог сманеврировать и вылетел на проезжую часть.

"Особую опасность представляет катание на тюбингах, надувных "ватрушках", они малоуправляемы, легко набирают скорость и не имеют тормозов, что делает вероятность столкновения с препятствиями высокой. Большинство происшествий, связанных с катанием на тюбингах, происходят в результате ударов о деревья, заборы и другие объекты на пути спуска. Наиболее частые травмы - это ушибы, растяжения и переломы, но также случаются серьезные травмы головы и шеи. Они возникают в результате падений или столкновений на высокой скорости, особенно если при катании отсутствует защитная экипировка. Именно поэтому следует надевать шлем и не кататься на необорудованных, крутых и длинных склонах", - сказал он.

Саутенко отметил, что другие зимние виды спорта тоже сопровождаются рисками. Например, падения при катании на коньках, лыжах и сноуборде могут привести к переломам, вывихам и черепно-мозговым травмам. Перед началом занятий на лыжных трассах или горных склонах стоит убедиться, что оборудование для катания исправно, а склон и трасса соответствуют уровню подготовки.

Необходимо также надевать защиту при катании, так как она помогает снизить риск повреждений и травм. "В случае любой травмы, особенно при подозрении на перелом или при ударе в голову, важно незамедлительно обратиться к врачу для оценки состояния и назначения необходимого обследования и лечения", - заключил врач.