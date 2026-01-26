В России заболеваемость ОРВИ и гриппом начала снижаться

Гонконгский грипп по-прежнему доминирует, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Незначительное снижение темпов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в РФ, доминирует по-прежнему гонконгский грипп. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. На четвертой неделе 2026 года зарегистрировано около 11 тыс. случаев заболеваний гриппом, что соответствует уровню середины ноября 2025 года. Отмечается незначительное снижение темпов заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. По-прежнему доминирует штамм А(H3N2)", - говорится в сообщении.

На прошедшей неделе также было зарегистрировано более 5,1 тыс. случаев заболеваний COVID-19.

В ведомстве отметили, что в образовательных организациях продолжается проведение утренних фильтров. При суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями 20% и более допускается приостановление или закрытие учебного процесса.

Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска. При появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Ситуация находится на контроле ведомства.