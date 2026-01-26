Музкомедия и Александринка дадут спектакль-концерт "Дорога к жизни"

Постановка основана на документальных материалах военных лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Спектакль-концерт "Дорога к жизни", основанный на документальных материалах военных лет, будет показан на сцене Александринского театра, где в блокаду работала героическая Музкомедия. Показ приурочен к 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба Александринки.

Артисты двух театров совместно подготовили эту композицию.

"Александринцы и артисты Театра музыкальной комедии расскажут современному зрителю о том, как жила Музкомедия в осажденном Ленинграде. На сцене вновь оживут события и судьбы тех, кто порой из последних сил, но выходил на сцену. В блокадном городе звучала оперетта, создавались премьеры. Для детей в 1942 году в театре провели праздник новогодней елки. В 1944-м зрители и артисты вместе выбежали смотреть салют в честь освобождения Ленинграда от блокады", - рассказали в пресс-службе.

В спектакле-концерте будут показаны сцены из оперетт "Сильва", "Марица", "Перикола", "Принцесса цирка", "Свадьба в Малиновке", "Сорочинская ярмарка", "Холопка", "Продавец птиц", "Раскинулось море широко". Все эти спектакли в исполнении артистов оперетты шли на сцене Александринского театра в годы блокады, поднимая боевой дух горожан.