В Петербурге пройдут мероприятия в честь годовщины освобождения от блокады

День начнется с торжественно-траурных церемоний на мемориальных кладбищах и памятных местах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Декорации осажденного Ленинграда в память о полном освобождении города от фашистской блокады в 1944 году создадут во дворе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 27 января. Мероприятие станет частью памятной программы, приуроченной к 82-й годовщине, сообщила пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Во дворе Капеллы состоится театрализованная музыкально-поэтическая программа, откроется выставка военной техники, будут работать реконструкторские площадки и выставочные палатки поискового движения, пройдут экскурсии по масштабной инсталляции с тематическими остановками. В 18:30 в парадном дворе Капеллы по традиции состоится светозвуковое представление", - говорится в сообщении.

Начнется день с торжественно-траурных церемоний на всех ключевых мемориальных кладбищах и памятных местах. Венки и цветы возложат на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимоском, Смоленском, Невском мемориальном кладбище "Журавли", а также у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Триумфальной арки Победы в Красном Селе, мемориальной доски "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте и мемориала "Красная Слобода".

В 12:00 прозвучит традиционный полуденный выстрел из орудия Государева бастиона Петропавловской крепости. Его совершит житель блокадного Ленинграда, проведший в городе все 872 дня осады, член правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", а также лидер военно-патриотического движения средней общеобразовательной школы №133 Герман Смирнов.

В северной столице находится также президент РФ Владимир Путин. Как анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это "святой день для Санкт-Петербурга", "и традиционно Путин в мемориальных мероприятиях принимает участие".

Вечер памяти: театр и музыка

В памятный день также пройдет множество культурных мероприятий. В БКЗ "Октябрьский" в 15:00 начнется праздничный концерт для жителей блокадного Ленинграда, представителей общественных организаций и объединений ветеранов войны и труда. Театр-фестиваль "Балтийский дом" представит спектакль "12 писем до победы". В его основу легли письма двоих ленинградцев, написанные в последний год войны.

Хор музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина под руководством главного хормейстера Льва Дунаева исполнит песни фронтовиков и детей войны, а также более поздних авторов в рамках концерта "Разорванное кольцо".

Театр "ДРАМ.ПЛОЩАДКА" покажет спектакль "На всю оставшуюся жизнь". В постановке звучат стихи русских поэтов, демонстрируются кадры из военной хроники и классических советских фильмов.

С "Воспоминаниями" академика Дмитрия Лихачева о блокаде, а также "Ленинградской поэмой", "Февральским дневником" и другими произведениями Ольги Берггольц познакомит публику Санкт-Петербургский Большой театр кукол в спектакле "Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам".

Театр имени Комиссаржевской, рожденный в годы блокады, представит спектакль "Многоголосье". А театр Музыкальной комедии, проведший всю блокаду в Ленинграде, покажет на сцене Александринского театра совместно с его артистами спектакль-концерт "Дорога к жизни". Его составили номера из блокадных спектаклей.

Киностудия "Ленфильм" представит документальный фильм "Блокада Савичевых". Одной из главных рассказчиц картины стала правнучатая племянница Тани Савичевой, девочки, чей блокадный дневник известен всему миру. Также 27 января киноленты о блокаде покажут в кинотеатрах "Фильмофонд" и "Аврора".

"Никто не забыт…"

Узнать, как жил и сражался блокадный Ленинград, можно на мероприятиях в музеях города. В Петропавловской крепости состоится экскурсия "Крепость Победы", где публике расскажут о зенитных батареях на бастионах, работе акустических локаторов и невероятных примерах мужества защитников. Театр марионеток им. Е. С. Деммени приглашает на экскурсию, посвященную своей блокадной истории: артисты театра не только выступали в осажденном городе, но и вывозили кукол в эвакуацию как самое ценное. Пешеходная экскурсия "Маршрут ленинградца" от музея "ХХ век" предложит пройти дорогами жителя блокадного города, а в Музее С. М. Кирова пройдет иммерсивная программа "В железных ночах Ленинграда..." о работе музея в те дни.

Открываются и новые выставки, основанные на архивных материалах. В Государственном музее политической истории России представят "Зарисовки блокадного Ленинграда" - графику, плакаты и открытки, впервые покажут альбом эскизов художника Н. Е. Муратова. Центральный музей связи имени А. С. Попова откроет выставку "Николай Быльев: художник блокадного города", где впервые продемонстрируют рисунки, посвященные работе связистов в годы войны, дополненные подлинными аппаратами связи и почтовыми штемпелями.

Вечером в 17:10 на Московском проспекте зажжется тематическая иллюминация "Лучи Победы", а Дворцовый и Троицкий мосты и мост Бетанкура окрасятся в цвет "Ленты Ленинградской Победы". С 19:00 до 22:00 будут гореть факелы на Ростральных колоннах.

Завершит день 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда праздничный салют у стен Петропавловской крепости в 21:00.

О блокаде

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что точное число жертв установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек.

Несмотря на тяжелейшие условия осады, в городе продолжали функционировать промышленные предприятия, работали школы, больницы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать кольцо окружения, и лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года - увенчалась успехом, позволив восстановить сухопутную связь с большой землей. Полностью освободить Ленинград от блокады удалось ровно год спустя, 27 января 1944 года.

Память об этих событиях сохраняется на государственном уровне. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому 27 января утвержден как "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая дело о признании фактов блокады, квалифицировал действия нацистской Германии и ее пособников как военное преступление, преступление против человечности и геноцид. Сумма материального ущерба, причиненного городу и его жителям, по оценке суда, превышает 35 трлн рублей в современном эквиваленте.