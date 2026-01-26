В Петербурге пройдет молодежная патриотическая акция памяти "900 дней и ночей"

Мероприятия будет проходить с 15:00 до 20:00

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Молодежь Петербурга отметит 82-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады патриотической акцией памяти "900 дней и ночей". Она будет проходить с 15:00 до 20:00 в центре города, во дворе Капеллы, сообщили организаторы.

Читайте также О чем писали поэты блокадного Ленинграда

"В память о героическом подвиге жителей и солдат, защищавших город в годы Великой Отечественной войны, молодые петербуржцы создадут живой мемориал во дворе Капеллы. Акция развернется в масштабных декорациях осажденного города с использованием оригинальных световых решений, военных инсталляций и насыщенной интерактивной программы", - рассказали организаторы.

Участники общероссийского общественного объединения "Росрекон", военно-исторического клуба "Хоругвъ" продемонстрируют горожанам предметы быта и оружие Великой Отечественной войны. Выставку современного вооружения представит Ленинградский военный округ. Поисковые отряды "Рейд" проведут выставку находок, обнаруженных на местах сражений. В экспозицию включены обмундирование, вооружение и личные вещи бойцов Красной армии.

Вечером в парадном дворе состоится светозвуковое представление, а в Большом зале Капеллы пройдет концерт, в котором прозвучат песни о Великой Отечественной войне, фрагмент Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, стихи поэтов-фронтовиков и блокадной музы Ольги Берггольц.

Инициаторами акции выступили Региональная общественная организация "Нестор" и Академическая капелла Санкт-Петербурга.