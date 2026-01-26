Глава ВОЗ в РФ рассказал, как вернуться к работе после долгих выходных

В этой ситуации рекомендуются физические упражнения как основной инструмент восстановления здоровья, сообщил Батыр Бердыклычев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев дал советы, как побороть тревогу после длительных выходных с помощью умеренных физических нагрузок.

Как отметил Бердыклычев, длительные праздники зачастую меняют привычный распорядок дня: происходят изменения в режиме сна, питания, снижается физическая активность. "Все это ведет к ухудшению самочувствия, появлению чувства утомленности, возникновению какой-то тревоги. И конечно, возвращение к работе после таких длительных праздников может показаться особенно тяжелым, если это возвращение осуществляется резко и без подготовки. В этой ситуации Всемирная организация здравоохранения рекомендует физические упражнения как основной инструмент восстановления не только физического, но и психического здоровья", - рассказал он в интервью ТАСС, комментируя влияние длительных праздников на здоровье человека.

"Мы знаем, что регулярные физические упражнения помогают улучшить качество сна, повысить уровень тонуса организма и, кроме того, справляться со стрессом. Но здесь важно помнить, что важна не интенсивность физических нагрузок, а их регулярность и постепенность", - добавил глава офиса ВОЗ.

При этом рекомендуемый уровень интенсивности физической нагрузки зависит от состояния организма, указал Бердыклычев. "Если человек решил вернуться в зал после длительного перерыва или даже человек, который не занимался раньше физическими упражнениями, это всегда очень положительный момент и он очень должен приветствоваться. Но здесь важно основное правило - постепенность. То есть не нужно форсировать, так как это повышает риски и травм, и обострения каких-то хронических заболеваний", - разъяснил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в РФ.

"Конечно, физическая нагрузка должна быть дозирована и адаптирована к состоянию организма, к уровню физической готовности. Людям с хроническими заболеваниями необходимо консультироваться с врачом, для того чтобы подобрать правильный уровень нагрузки", - продолжил он.

Как отметил Бердыклычев, в конечном итоге физические упражнения не должны вести к погоне за модными фитнес-трендами или достижением идеальной фигуры. "Это должно быть органично вписано в ритм и образ жизни человека, чтобы способствовать лучшему здоровью, а не достижению каких-то целей любой ценой", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован 28 января.