В ГД предложили сделать домашние задания менее обременительными для школьников

Задания должны быть более творческими, чтобы детям было интересно, отметила глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Систему домашних заданий в школах необходимо пересмотреть, чтобы снизить нагрузку на детей. Такое мнение высказала ТАСС глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, отметив, что домашние задания должны быть более творческими, чтобы заинтересовать школьников.

"Открывшиеся с появлением интернета возможности для списывания - это вызов для системы образования. В ближайшие годы нам предстоит понять, как на это реагировать. Одни только нейросети, которые могут сгенерировать что угодно, ставят множество вопросов", - отметила депутат.

Лантратова подчеркнула, что блокировка сайтов проблему не решит. "Менять нужно сам подход к составлению заданий. Надо перестроить учебный процесс таким образом, чтобы основная нагрузка приходилась на занятия в школе, а домашние задания выполняли роль закрепления и не были бы столь обременительными. Они должны носить творческий характер, чтобы заинтересовать ученика", - сказала она.

"Наличие готовых домашних заданий - вершина айсберга вызовов в системе образования, основная его часть лежит в перестройке системы домашних заданий как таковых с учетом новых технологий. Да и перераспределении нагрузки на детей", - заключила депутат.