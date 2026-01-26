В домах Киева из-за блэкаута температура не поднимается выше 13 градусов

Очевидцы сообщили, что свет в городе отключают на 10-12 часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Температура в квартирах киевлян из-за длительных аварийных отключений электричества и тепла не поднимается выше 13 градусов. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"Сейчас все на экстренных отключениях. Свет отключают на 10-12 часов. И с водой большие проблемы: горячей нет вообще, холодную тоже отключают, или напор очень слабый", - рассказал киевлянин.

Ситуация осложняется авариями в системе теплоснабжения, на устранение которых уходят часы из-за нехватки ресурсов у коммунальных служб. "Позапрошлым вечером прорвало трубу отопления на лестничной клетке, все залито водой было, - отметил житель Подольского района Киева. - Дозвониться в аварийную службу невозможно. Поехал человек в контору к мастерам. Они сказали: "Знаем, но не на чем ехать", то есть проблема с машинами. Их привезли на личной машине, и только тогда начали ремонт".

"Рядом дома, где при отключении света пропадает и отопление, ситуация хуже. У большинства знакомых температура в квартире не выше 13 градусов", - добавил он.

По словам другого собеседника агентства, последние дни морозы в Киеве усиливаются, и в квартире очень холодно. "Думаю, менее 10 градусов. Спасаемся, как можем. Дома постоянно в теплой одежде, под одеялом", - рассказала местная жительница.

На Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения электричества. По признанию властей, в Киеве ситуация самая сложная. Проблемы с электроснабжением в столице и столичном регионе начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов была без отопления. Из-за проблем со светом супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу.