Рим вернет своего посла в Берн при расследовании пожара в баре в Кран-Монтана

Главу итальянской дипмиссии в Швейцарии ранее отозвали в знак протеста против освобождения под залог хозяина сгоревшего заведения

РИМ, 27 января. /ТАСС/. Власти Италии вернут своего временно отозванного посла в Швейцарию в случае совместного расследования и полного сотрудничества судебно-следственных органов в выяснении причин пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, в котором погибли 40 человек. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы правительства Италии.

"Премьер-министр Джорджа Мелони встретилась с послом Италии в Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо. Было решено, что возвращение посла в Швейцарию возможно после установления эффективного сотрудничества между судебными органами двух стран и незамедлительного создания совместной следственной группы для установления в кратчайшие сроки лиц, ответственных за трагедию в Кран-Монтане 1 января 2026 года", - говорится в заявлении.

Глава дипмиссии был ранее отозван в знак протеста против освобождения из-под стражи под залог в размере $254 тыс. владельца сгоревшего бара Le Constellation Жака Моретти. Сумма внесена из ОАЭ третьим лицом, личность которого не разглашается, сообщают итальянские СМИ.

Прокуратура Рима готова направить следственную группу. Среди погибших - шесть итальянцев.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. Погибли 40 человек, пострадали 116. Все жертвы были опознаны, россиян среди них нет. Прокуратура склоняется к версии, что причиной пожара стало неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями. Надзорное ведомство начало уголовное расследование в отношении двух владельцев заведения, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.