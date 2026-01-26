На имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского наложили арест

Их обвиняют в получении незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата парламента Анатолия Вороновского, извлекших незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В материалах указано, что в службу судебных приставов из суда Сочи направлены исполнительные листы о наложении обеспечительного ареста на все имущество, принадлежащее Дорошенко и Вороновскому. На основании исполнительных листов 23 января открыты исполнительные производства. В них указано, что предметом исполнения является наложение ареста.

Центральный районный суд в Сочи ранее принял к производству иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, подозреваемого по уголовному делу о получении взятки, предварительное заседание назначено на 12 февраля.

Согласно материалам иска, Вороновский, возглавлявший с 2015 по 2017 год департамент транспорта и министерство транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Ответчиками по иску проходят также депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще 25 лиц, которые, по данным Генпрокуратуры, участвовали в получении незаконных доходов или в оформлении на себя полученного в результате коррупции имущества. Генпрокуратура просить обратить в доход государства имущество стоимостью более 2,8 млрд рублей, принадлежащее Вороновскому, Дорошенко, Карпенко и аффилированным с ними лицам.