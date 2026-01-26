Семьям автоматически проиндексируют неиспользованный остаток маткапитала

Доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что он увеличится на 5,6%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Остатки средств материнского капитала, если семьи уже начали его использовать, будут с 1 февраля увеличены автоматически на 5,6% вслед за общей индексацией по этой программе. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Неиспользованный остаток материнского капитала подлежит индексации, причем в автоматическом режиме, то есть подавать какие-либо заявления не нужно", - сказал эксперт. По его словам, сроки - с 1 февраля - и размер индексации для остатков средств такие же, как и для общего размера маткапитала.

"Соответственно, абсолютно у всех владельцев сертификатов на материнский капитал, имеющих неиспользованные остатки, они беззаявительно увеличатся на 5,6%. Например, если неиспользованный остаток составил 200 тыс. рублей, то в феврале 2026 года он будет увеличен до 211, 2 тыс. рублей (на 11,2 тыс. рублей) ", - объяснил Балынин.

Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. С 1 февраля общий размер маткапитала на первого ребенка возрастет до 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка составит 234 тыс., а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тыс. рублей.

Средства материнского капитала сейчас можно направить на покупку жилья, в том числе взаем, на погашение ипотечных кредитов, на оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, образование, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.