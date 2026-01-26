Мосгорсуд 11 февраля рассмотрит жалобу по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Некоторые участники процесса были не согласны с решением суда

Тимур Иванов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский городской суд 11 февраля проверит законность решения суда первой инстанции об удовлетворении основного объема исковых требований Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса - адвокат Денис Балуев.

"Некоторые участники процесса не согласны с решением Пресненского суда Москвы и уже обжаловали его в апелляционной инстанции, как и само надзорное ведомство. Сами мы решение только что получили, а жалобы будут нами поданы в ближайшее время. Дата судебного заседания в Мосгорсуде назначена на 11 февраля, в 14:00 мск", - сказал собеседник агентства. По его словам, некоторые из ответчиков не получили мотивированное решение по иску, "например, Тимур Иванов".

Как отмечалось в судебном решении, первая инстанция отказала в удовлетворении требований Генпрокуратуры лишь в части обращения в доход государства автомобиля марки Bentley Continental GТ 2004 года выпуска, оформленного на бывшую супругу Иванова Светлану Захарову. В остальной части иск ведомства об обращении в доход государства имущества стоимостью более 1,2 млрд рублей удовлетворен в полном объеме.

Как установил Пресненский суд Москвы, Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 млн рублей, 44 дорогостоящих объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в том числе представляющие культурную ценность. Кроме того, на его банковских счетах и в ходе обысков были обнаружены денежные средства в размере более 260 млн рублей. С целью скрыть противоправные действия часть указанных активов Тимур Иванов оформлял на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании. Сам Иванов с обвинениями не согласился и заявил, что часть имущества была приобретена до занимаемой им должности в Минобороны РФ, а другие изъятые в доход государства активы действительно принадлежат добросовестным владельцам, ставшим ответчиками по иску надзорного ведомства.