На Чукотке на компенсацию отдыха детей в санаториях направили 4 млн рублей

В 2025 году мерой поддержки воспользовались свыше 20 многодетных семей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 4 млн рублей направили власти Чукотки на выплату компенсаций многодетным семьям за приобретение санаторно-курортных путевок. В 2026 году размер выплаты вырос с 50 до 60 тыс. рублей, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Размер компенсации на приобретение санаторно-курортных путевок для многодетных семей округа увеличен до 60 тыс. рублей. Воспользоваться мерой поддержки можно двумя способами: получить компенсацию после самостоятельной оплаты путевки и предварительно приобрести путевку за счет средств окружного бюджета. В 2025 году этой мерой поддержки воспользовались более 20 многодетных семей, на эти цели было направлено порядка 4 млн рублей", - рассказали в правительстве округа.

Право на компенсацию имеют семьи, в которых третий или следующий ребенок родился на Чукотке после 1 января 2020 года. Оплата или компенсация путевки предоставляется одному из родителей на каждого члена многодетной семьи.