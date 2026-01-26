МО РФ: летчик Левин совершил 33 вылета, доставляя продукты в блокадный Ленинград

На счету гвардии старшего лейтенанта также четыре успешных полета для бомбардирования военно-промышленных объектов в Хельсинках

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Гвардии старший лейтенант Михаил Левин совершил четыре успешных боевых вылета на бомбардирование военно-промышленных объектов города Хельсинки в годы блокады Ленинграда. С соответствующими документами ознакомился ТАСС на портале Минобороны России "Память народа".

Финские военнослужащие принимали участие в организации блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

"За время участия в Отечественной войне против германского фашизма совершил 255 боевых вылетов на бомбардирование скопления войск и техники противника, на бомбардирование ж. д. узлов и выброску парашютистов в тыл противника. Из них: на бомбардирование военно-промышленных объектов гор. Хельсинки совершил 4 вылета 07.02., 17.02, 17.02, 27.02.1944 г.", - говорится в наградном листе на присвоение звания "Герой Советского Союза" гвардии старшему лейтенанту Михаилу Левину от 29 июня 1945.

В документе также отмечается, что Левин в период блокады Ленинграда совершил 33 дневных вылета по доставке продуктов питания в город на самолете ТБ-3.

После окончания Великой Отечественной войны Михаил Левин продолжил службу в Военно-воздушных силах СССР. До мая 1951 года служил в Приморском крае в должности командира авиационной эскадрильи, а затем его перевели в Московский военный округ. В 1960 году в звании полковника был уволен в запас. Летом 1966 года переехал из Москвы в Киев, где работал в ЦК ДОСААФ Украинской ССР. Указом президента Украины от 5 мая 2008 года Герою Советского Союза гвардии полковнику Михаилу Васильевичу Левину было присвоено звание генерал-майора Вооруженных Сил Украины.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.