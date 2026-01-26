Вильфанд: в некоторых регионах сохраняются аномальные холода

В частности, в Красноярском крае минус 45-47 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Аномальные холода сохраняются в нескольких регионах России, среди них Урал и Приволжский федеральный округ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее значительные отклонения от нормы, наиболее холодная погода в ближайшие дни прогнозируется на Урале, там температура на 7 градусов ниже нормы, в Свердловской области, Челябинске - минус 35. Холодная погода в Приволжском федеральном округе. В Удмуртии, в Кировской области, в Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской [областях], в Татарстане и Пермском крае аномально холодная погода", - сказал Вильфанд.

Он объяснил, что под аномально холодной понимается температура, которая ниже нормы на 7 градусов и более. Именно такая температура в ближайшие два дня прогнозируется в этих регионах. Во второй половине недели там ожидается значительное потепление.

Погода в регионах

На юге Урала и Сибири температура в последние дни месяца будет на 8-10 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация на юге европейской части России. Например, в Ростовской области ожидается значительное повышение температуры - на 10-15 градусов.

Очень низкие температуры установились в Красноярском крае - минус 45-47 градусов. В Омской и Томской областях - 35-40 градусов мороза.

Наиболее сложная ситуация в центре европейской части России: 27, 28 и 29 января сильный снег, во вторник, 27 января, - с ветром 25 м/с и метелью. Это коснется Московской и Ивановской областей, где существенно вырастет высота снежного покрова. В Калужской, Тверской, Ярославской областях тоже прогнозируется сильный снег, ветер, метель и гололедица.

В Краснодарском крае дневные температуры уже сейчас около 0, в ближайшие дни ожидается потепление. Днем плюс 7-8 градусов, на Черноморском побережье до 14 тепла. При такой ситуации, когда температурный фон близок к нулевой отметке, осадки выпадают в разном виде. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, сильное налипание мокрого снега, гололед, сильные гололедно-изморозевые отложения на ветвях и проводах, а также сохраняется лавинная опасность. Ветер в горах ожидается до 25 м/с.

Сложная ситуация и чуть восточнее Красноярского края, в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае. Идут очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, дождя, наблюдается сильное налипание мокрого снега, сильный гололед, усиление ветра до 25 м/с.

Непростая ситуация складывается и на востоке страны, на Камчатке и Чукотке - там тоже сильный ветер до 25 м/с.