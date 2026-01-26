В МГЛУ рассказали о самых востребованных у работодателей иностранных языках

По словам ректора Ирины Караваевой, наибольшей популярностью пользуются турецкий, арабский, португальский, французский, вьетнамский и хинди

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Наиболее востребованными среди российских работодателей иностранными языками стали турецкий, арабский, а также бразильский вариант португальского. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева.

"Если мы спросим работодателей, наших заказчиков, то с уверенностью могу сказать, что очень востребованы турецкий, арабский, португальский, особенно бразильский вариант", - сказала она.

Краева добавила, что французский язык вернулся к своей популярности. Вьетнамский и хинди также становятся все более популярными.