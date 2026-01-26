Анализ микробиоты кишечника стал доступен по ОМС

Он стал частью углубленного обследования в центрах здоровья или центрах медицины здорового долголетия, следует из утвержденного правительством документа

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Взрослые россияне с 2026 года могут сделать анализ микробиоты кишечника бесплатно по ОМС при наличии показаний. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.

Анализ стал частью углубленного обследования в центрах здоровья или центрах медицины здорового долголетия, но назначаться он будет не всем.

Микробиота кишечника - это совокупность микроорганизмов в нем (бактерий, грибов, вирусов и так далее). Нормальная микрофлора выполняет функции биологического защитного барьера в кишечнике и стимулятора иммунной системы. Изменения в составе и количестве микроорганизмов могут приводить к заболеваниям.

Исследование микробиоты смогут пройти граждане, у которых наблюдаются невыясненные кишечные расстройства длительностью более месяца, был длительный прием антибиотиков (больше двух недель) или кишечная инфекция в последние три года. Также среди оснований - непереносимость продуктов без подтвержденной аллергии, железодефицитная анемия неясного происхождения, жалобы на быструю утомляемость, частые простуды или необъяснимый набор веса.

Внедрение процедуры в систему ОМС направлено на раннее выявление изменений в организме, способных привести к развитию заболеваний и преждевременному старению.

Традиционно для анализа микрофлоры кишечника применяли бактериологический посев. Но многие организмы невозможно обнаружить таким методом, поскольку они трудно культивируются. Современные исследования кишечной микробиоты, часто методом ПЦР или секвенирования, раньше были доступны в основном в коммерческих лабораториях.