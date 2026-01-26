В ГД допустили частичную блокировку "Википедии" в ближайшие год-два

Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что по мере роста популярности российских платформ "встанет вопрос о верификации тех или иных ресурсов, которые умышленно искажают исторические факты"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Википедия" в ближайшие год-два может подвергнуться частичной блокировке в России из-за искажения в ее статьях исторических и других фактов. Такое мнение высказал ТАСС зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР), отвечая на вопрос о перспективах работы "Википедии" на фоне развития российской онлайн-энциклопедии "Рувики".

По словам депутата, по мере роста популярности российских платформ "встанет вопрос о верификации тех или иных ресурсов, которые умышленно искажают исторические факты" и некорректны по отношению к тому или иному государству.

"Уже очевидно, что в России [сложилось] отношение к "Википедии" как к второсортному источнику информации. Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне правительства РФ такое решение может быть принято, и сервис "Википедия" может подвергнуться определенным ограничениям с точки зрения доступа к той или иной информации", - сказал депутат.

По его мнению, речь может идти о "блокировке тех или иных страниц, которые относятся к истории России в целом - царской, советской и нынешней". "Я считаю, что определенные меры с точки зрения Роскомнадзора, с точки зрения сохранения исторической справедливости будут правильным решением", - сказал Свинцов.