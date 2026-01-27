Мужчины в России могут сдать анализ для ранней диагностики рака простаты по ОМС

В порядок проведения диспансеризации включена проверка уровня простатспецифического антигена в крови

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ранняя диагностика рака простаты стала доступнее для мужчин, анализ на определение уровня простатического специфического антигена (ПСА) в крови с 2026 года включен в программу государственных гарантий медицинской помощи. Об этом следует из документа, который изучил ТАСС.

Мужчины старше 45 лет получат возможность ранней онкодиагностики с 2026 года. В порядок проведения диспансеризации включен важный скрининговый анализ на определение уровня простатспецифического антигена в крови. При этом россияне в возрасте от 45 до 65 лет смогут пройти исследование раз в пять лет, а мужчины старше 65 лет - один раз в три года.

Такой тест служит главным методом в раннем выявлении рака предстательной железы, который является одним из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин. При этом ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное и менее травматичное лечение.

Диспансеризация по полису ОМС является бесплатной для всех граждан России. Объем проводимых обследований зависит от возраста и пола пациента. Для граждан от 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года, а для лиц старше 40 лет - ежегодно.