Эксперт Абрамов: существенной выгоды от перевода пенсионных накоплений в НПФ нет

Средние результаты сопоставимы, отметил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Существенной выгоды от перевода ранее сформированных пенсионных накоплений из Соцфонда России в негосударственный пенсионный фонд чаще всего нет, так как средние результаты в целом сопоставимы. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

"На мой взгляд, средние результаты негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России под управлением государственной управляющей компании в целом сопоставимы. Существенной выгоды от перехода в частный пенсионный план, как правило, человек не получает", - сказал Абрамов.

Он также отметил, что для получения государственной страховой пенсии необходимо участвовать в системе государственного пенсионного страхования - то есть за работника должны осуществляться отчисления в Соцфонд России со стороны работодателя. И гражданам важно контролировать свое участие в этой системе, подчеркнул Абрамов.

Говоря о накопительной пенсии, он напомнил, что она формировалась в рамках реформы 2002 года и может находиться либо в СФР под управлением ВЭБ.РФ, либо быть передана по решению гражданина в выбранный НПФ.