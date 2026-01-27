Основатель "Рувики": важные данные автоматически попадают в базу благодаря ИИ

В онлайн-энциклопедии оперативно появляется информация о новых рекордах и кадровых перестановках

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Информация о значимых событиях, таких как установление рекордов или кадровые перестановки, оперативно появляется в онлайн-энциклопедии "Рувики" благодаря работе специальных алгоритмов. Об этом в интервью ТАСС заявил основатель проекта Владимир Медейко.

"Например, если установлен новый рекорд, произошло новое назначение - такие данные сразу же отобразятся в энциклопедии", - привел пример Медейко.

Он пояснил, что ИИ-сервисы анализируют новостные ленты и автоматически вносят изменения, которые затем проверяются редакцией.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.