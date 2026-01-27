Онищенко назвал маловероятными мутацию и увеличение заразности вируса Нипах

Заместитель президента Российской академии образования в то же время отметил, что вирус не стоит полностью "сбрасывать со счетов"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мутация в сторону увеличения контагиозности (заразности) вируса Нипах, который распространяется в Индии, маловероятна. Об этом ТАСС рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"За время, сколько мы наблюдаем за ним, начиная с 2000 года, это уже 26-й год идет, сказать, что у него какие-то резкие рывки произошли <…>. Нет, есть хронология того, сколько в году было случаев, начиная с 1999-2000 годов. Там насчет контагиозности, у него каких-то прогрессов не видно за эти 25 лет", - сказал Онищенко.

Он напомнил, что летальность у вируса высокая, но важно учитывать опыт лечения. В то же время нельзя забывать о том, что Нипах вызывает энцефалит, и полностью "сбрасывать вирус со счетов" не стоит.

"Потому что за вирусом оспы обезьян, например, у нас наблюдения были более длительные, будем так говорить, с 1980-х годов. Он сделал дрейф, но не в сторону передачи воздушно-капельным путем, что, прежде всего, является самым главным фактором в пандемическом распространении", - говорит академик.

Онищенко отметил, что в Европе в 2022-2023 годах вирус оторвался от мест естественного обитания и циркулировал среди человеческой популяции. К настоящему моменту он "немножко притих, хотя стоит сегодня точно в числе наиболее тревожных с точки зрения выхода на популяционный, на уровень эпидемический, пандемический и так далее".

В случае Нипаха это пока маловероятно, но совсем не исключено.