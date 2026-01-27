В ГД попросили проверить подмосковные горки, где происходили ЧП с детьми

Депутат Татьяна Буцкая направила письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") просит губернатора Московской области Андрея Воробьева проверить ледяные горки в Красногорске и других муниципалитетах, где были ЧП с детьми. Письмо депутата руководителю региона имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас <…> провести проверку конкретной горки в Красногорске, где произошел несчастный случай, и оценить соответствие нормам безопасности стихийных и организованных горок в других муниципалитетах, откуда поступали сообщения о травмах, в частности, в Дмитрове и Лобне", - указано в письме.

Буцкая назвала тревожной ситуацию, сложившуюся с безопасностью детских городков на территории Московской области. "Особую обеспокоенность вызывают горки, не оборудованные должным образом: без защитных ограждений, съездов в безопасную зону и соответствующего информационного обеспечения", - отметила парламентарий.

"Также прошу Вас поручить направить в мой адрес информацию о количестве официально зарегистрированных и оборудованных горок на территории города Лобни, а также о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности на них", - следует из текста письма.

Ранее пресс-служба подмосковного МВД сообщила, что в Красногорске 11-летний мальчик, катаясь в неположенном месте с горки на пластиковой ледянке, выкатился на дорогу и попал под колеса автомобиля. Позже мальчик умер в больнице.