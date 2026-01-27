Грипп в России будут лечить девять дней

Ранее этот срок составлял 15 дней при заболевании средней тяжести и 20 - в случае тяжелого течения болезни

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Общий срок лечения гриппа в РФ сокращен до девяти дней. Ранее срок лечения гриппа составлял 15 дней при заболевании средней степени тяжести и 20 дней в случае тяжелого течения, следует из приказа Минздрава, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе (диагностика и лечение): <...> средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней) - девять", - говорится в документе.

Кроме того, новые положения распространяются как на амбулаторное, так и на стационарное лечение. Среди медуслуг для лечения гриппа, а также состояния и контроля лечения в документе выделяют ежедневный осмотр врачом-инфекционистом и терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала, повторные приемы у терапевта и инфекциониста.

Лабораторные методы исследования включают исследование C-реактивного белка, уровня прокальцитонина, помогающего отличить бактериальную инфекцию от вирусной, кислотно-основного состояния и газов крови, общий анализ крови.