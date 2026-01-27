Диетолог Солнцева рассказала, у кого выше риск развития рака молочной железы

В зоне риска оказались женщины, злоупотребляющие фастфудом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Риск развития рака молочной железы почти вдвое выше у тех женщин, кто злоупотребляет фастфудом. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

"У женщин с повышенным потреблением фастфуда, и в том числе с повышенным потреблением трансжиров, риск развития рака молочной железы повышен почти вдвое по сравнению с женщинами, которые имеют более низкий уровень этих вредных веществ в крови. Кроме того, есть опасность развития рака толстого кишечника при частом систематическом употреблении переработанных продуктов", - сказала Солнцева.

Ранее генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал ТАСС, что рак кожи, молочной и предстательной желез останутся в дальнейшем самыми распространенными видами онкозаболеваний.