Ректор РГПУ: школьники не перейдут в даркнет из-за отмены готовых заданий

Минпросвещения разработало законопроект, который нацелен на системное решение проблемы, а не на создание барьеров, считает Сергей Тарасов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Опасения относительно возможного перехода школьников в даркнет из-за возможного запрета на распространение готовых решений преувеличены. Законопроект Минпросвещения РФ нацелен на системное решение проблемы, а не на создание барьеров, сообщил ТАСС ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Ранее Минпросвещения РФ подготовило законопроект, который запретит распространение готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, контрольно-измерительных материалов ЕГЭ/ОГЭ, сообщили ТАСС в министерстве. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что инициатива по досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания и экзамены является чрезмерной, так как она может привести школьников в даркнет и к мошенникам.

"Опасения относительно возможного перехода школьников в даркнет представляются преувеличенными. Во-первых, законопроект нацелен на системное решение проблемы, а не на создание дополнительных барьеров. Во вторых, эффективность мер будет обеспечиваться не столько запретами, сколько формированием новой образовательной культуры", - сказал он.

По словам эксперта, доступность готовых решений не просто снижает качество знаний - она подрывает саму мотивацию к обучению. Когда ученик получает ответ без усилий, он теряет возможность развить критическое мышление, аналитические навыки и умение преодолевать интеллектуальные трудности. Это в долгосрочной перспективе гораздо опаснее, чем временные неудобства от ограничения доступа к шпаргалкам.