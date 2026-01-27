Съезд русистов Крыма, Донбасса и Новороссии пройдет в октябре

На мероприятии выступят авторы государственных учебников по русскому языку и литературе

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Съезд русистов Крыма, Донбасса и Новороссии, провести который президент России Владимир Путин поручил в 2026 году, пройдет в Республике Крым в начале октября, сообщил ТАСС депутат государственного совета региона, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.

В поручении предписывается, что правительство РФ вместе с администрацией президента и властями Республики Крым должны обеспечить проведение съезда (конференции) русистов из Республики Крым, города Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Съезд русистов Республики Крым проводился с 2015 года, его целью было объединение и поддержка учителей русского языка. В 2026 году он будет масштабирован за счет привлечения русистов Донбасса и Новороссии.

"Это съезд создан именно для учителей, на нем они получат информацию, которая нужна учителю в его повседневной деятельности. На нем выступят авторы государственных учебников по русскому языку и литературе. Русисты, которые на Херсонщине и Донбассе оказались в ситуации тяжелой после украинских времен, получат реальную помощь. Съезд проведем в начале октября", - сказал Рудяков.