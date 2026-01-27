Вильфанд: январь в Москве не станет самым холодным за последние годы

При этом научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что он значительно холоднее, чем аналогичный месяц прошлого года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Январь 2026-го в московском регионе не станет самым холодным за последние годы, но точно превзойдет январь 2025-го. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Были, конечно, и более холодные месяцы, например, январь 2006-го, 2024-го. Конечно, температура в этом январе ниже нормы, но нормы меняются, и еще пять лет назад такие показатели примерно соответствовали бы норме. Нет причин говорить, что январь самый холодный. Но он намного холоднее, чем прошлый, январь 2025 года", - сказал Вильфанд.