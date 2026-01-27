В Донецке откроют детский технопарк "Кванториум"

Его запуск ожидается в 2026 году

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Второй по счету технопарк "Кванториум" в ДНР планируют открыть в Донецке в 2026 году. Об этом говорится в региональной профильной программе, с которой ознакомился ТАСС.

"В 2023 году в Мариуполе открылся детский технопарк "Кванториум", который оснащен современным оборудованием, позволяющим детям осваивать актуальные дополнительные программы. В 2026 году запланировано открытие "Кванториума" в Донецке", - сказано в документе.

В пресс-службе Минобрнауки ДНР уточнили ТАСС, что мариупольский центр стал первым в Донбассе и Новороссии. В 2024-2025 годах охват мероприятий технопарка превысил 15 тыс. обучающихся возрастом от 5 до 18 лет.

Мариупольский "Кванториум" открылся в октябре 2023 года. Семь тематических аудиторий центра разместились на площади 2 тыс. кв. м. О планах открытия подобной площадки в Донецке сообщила в октябре 2024 года вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.